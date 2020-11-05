خطوة واحدة تفصل سيرينو عن الأهلي

كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن جاستون سيرينو جناح الفريق الأول لكرة القدم بصن داونز قد أبلغ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي موافقته على الانتقال للقلعة الحمراء بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت المصادر إن الاتفاق بين الأهلي واللاعب قد تم بشكل نهائي على أن يحصل سيرينو على 800 ألف دولار في الموسم الواحد.

وأضافت المصادر أن هناك مفاوضات مكثفة تدور حاليًا بين الأهلي وصن داونز لكن الأخير يرفض وبشدة حتى الآن التخلي عن اللاعب لذا يماطل في طلباته المالية.

وأوضحت المصادر أن رغبة اللاعب قد تحسم الأمور في الفترة المقبلة خاصة مع رغبة موسيماني في ضمه وارتباطه معه بعلاقة جيدة.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام.

ويبدأ الجهاز الفني في الاستعداد لمباراة نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم 27نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين، عقب مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري، لكنه قرر مد فترة الراحة لأربعة أيام إضافية.