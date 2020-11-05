الأهلي ينهي اتفاقه مع سيرينو.. وصن داونز يضع عقبة وحيدة أمام إتمام الصفقة

ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الخميس، أن إدارة الأهلي اتفقت مع الأوروجوياني جاستون سيرينو من أجل ضمه لصفوف القلعة الحمراء.

وذكرت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، أن هناك اتفاقا تم بين الأهلي وسيرينو، لكن ما يمنع الصفقة من إتمامها هو نادي صن داونز الذي يتمسك بمزيد من المال.

وأضافت الصحيفة الجنوب أفريقية، من مصادر لها أن توقيع سيرينو للأهلي سيكون على حساب أليو بادجي والذي يعتبر بعيدًا عن حسابات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

الصحيفة ذكرت أن سيرينو لديه الرغبة في الانتقال لشمال أفريقيا بعدما حقق لقب الدوري مع صن داونز في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وشهدت الفترة الماضية دخول الأهلي في مفاوضات مع أكثر من لاعب من أجل تدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد لعل أبرزهم بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي الذي اتم المارد الأحمر الاتفاق معه وسيعلن عن الصفقة خلال الساعات المقبلة وأحمد رمضان "بيكهام" مدافع وادي دجلة.

واستطاع الأهلي أن يدعم الخط الأمامي بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح فريق المقاولون العرب، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر قبل بداية الموسم الجديد (2020 - 2021).