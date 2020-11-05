بالدولار.. ساسي يكافئ مصطفى محمد بعد تألقه أمام الرجاء.. شاهد

كشف مصطفى محمد، نجم فريق الزمالك، عن مكافأة زميله فرجاني ساسي له، بعد تالقه أمام الرجاء المغربي، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر مصطفى محمد فيديو لمكافأة ساسي "مبلغ مالي بـ الدولار" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "تسلم يا قلبي على المكافأة".

وتمكن مصطفى محمد من قيادة الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الرجاء 3 - 1، حيث سجل المهاجم الصاعد هدفي الفارس الأبيض الثاني والثالث.

يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.