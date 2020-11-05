أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج استعدادًا لمواجهة منتخب تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وشهدت قائمة منتخب تونس تواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي. وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - معز بن شريقية - أيمن دحمان - إلياس الدامرجي. خط الدفاع: علي معلول - ياسين مرياح - ديلان برون- نسيم هنيد - منتصر الطالي - محمد دراقر -أسامة حدادي - وجدي كشريدة. خط الوسط: فرجاني ساسي - السخيري - اللمطي -أمين بن عمر- الجلاصي - أنيس بن سلمان - أيمن بن محمد - حمزة رفيعة - الخاوي - سعيد بقير - نعيم السليتي. خط الهجوم: وهبي الخرزي - نبيل مقني - يوسف المساكني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساسي ومعلول على رأس قائمة منتخب تونس لمواجهة تنزانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.