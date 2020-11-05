وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس نادى الفروسية بالجزيرة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس بمكتبه بديوان الوزارة، رامي إسكندر رئيس نادى الفروسية بالجزيرة، ونائبه الدكتور أبو بكر هاشم؛ لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بنادي الفروسية في الوقت الراهن على صعيد تطوير الملاعب، وجاهزية النادي فى تقديم أبطال في الفروسية للمنافسة في مختلف البطولات.

فى مستهل اللقاء، قدم رئيس نادى الفروسية الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دوره الملموس في إنهاء مشكلة ترسيم الحدود بين نادى الفروسية ومركز شباب الجزيرة وفق بروتوكول تعاون يلزم الطرفين بالحدود فيما بينهما، وينهى النزاعات القضائية بين الهيئتين؛ لتنتهي بذلك الخلافات التي استمرت مدة تقارب 40 عامًا.

وعرض رئيس نادى الفروسية دور النادى في تقديم أبطال في رياضة الفروسية للمنافسة في مختلف البطولات، وتوفير النادى لكافة الإمكانيات التدريبية للفرسان، ودعم وتحفيز المتفوقين منهم؛ للاستمرار في التميز خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تطوير الملعب الرئيسي بالنادى، وكذلك المساحات الخضراء والتنسيق الجمالي للنادي.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على عراقة نادى الفروسية، وتنظيمه للعديد من البطولات، ودوره في تقديم أبطال للرياضة المصرية، مشيرًا إلى المتابعة الدورية مع النادي فيما يخص الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية به، وزيارة النادي خلال الأيام المقبلة لرصد تلك الأعمال، ومتابعة الأنشطة المقامة على أرض الواقع.