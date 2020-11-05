حمادة أنور: الزمالك أصبح خبيرا في هزيمة أندية شمال أفريقيا

أبدى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سعادته بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق في لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي والوصول للمباراة النهائية.

وقال حمادة أنور في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "الزمالك يمتلك شخصية ونوعية من اللاعبين مختلفة، وقدم الفريق أداء رائعا أمام الرجاء المغربي ليستحق عن جدارة الوصول للنهائي".

وأضاف "الجيل الحالي من اللاعبين لديه شخصية البطل، ولم يتأثر الفريق بعد تقدم الرجاء بالهدف الأول".

وتابع حمادة "باتشيكو خاض مواجهة الإياب بنفس الطريقة التي خاض بها لقاء الذهاب في المغرب، وهو مدرب مميز يمتلك العديد من السيناريوهات الفنية، وتعامل بشكل رائع وعدل طريقة اللعب ليحقق الزمالك الفوز بنتيجة 3 /1".

وزاد "أصبحنا نعلم كيف نتعامل مع أندية شمال أفريقيا من الناحية المعنوية والنفسية، لذلك تفوقنا عليهم".

واختتم عضو مجلس الزمالك "سعيد بالمستوى الذي يقدمه الثلاثي محمود علاء وبن شرقي وفرجاني ساسي مع الفريق، والأبيض قادر على التتويج باللقب".