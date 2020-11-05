«الإعلاميين» يضم مدافع المنصورة لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين فى إتمام التعاقد مع محمد ابراهيم مدافع فريق المنصورة في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وحضر اللاعب إلي مقر نادي الأعلامين لتوقيع عقود انضمامه للفريق في حضور ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق وكابتن محرم إدارى الفريق ومحمد سلامة وكيل اللاعب .

وكان قد تعاقد مسئولي مجلس إدارة نادي الإعلاميين مع ياسر الكنانى المدير الفنى السابق لفريق الألومنيوم لقيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد وتحقيق حلم الصعود للممتاز .