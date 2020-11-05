«الإعلاميين» يضم مدافع المنصورة لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين فى إتمام التعاقد مع محمد ابراهيم مدافع فريق المنصورة في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وحضر اللاعب إلي مقر نادي الأعلامين لتوقيع عقود انضمامه للفريق في حضور ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق وكابتن محرم إدارى الفريق ومحمد سلامة وكيل اللاعب .
وكان قد تعاقد مسئولي مجلس إدارة نادي الإعلاميين مع ياسر الكنانى المدير الفنى السابق لفريق الألومنيوم لقيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد وتحقيق حلم الصعود للممتاز .
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