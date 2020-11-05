موسيماني يوافق على إعارة ثلاثي الأهلي

وافق جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي إعارة ثلاثي فريق الشباب محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان الموسم المقبل. وأخطر موسيماني، محمود الخطيب رئيس النادي علي موافقته بخروج الثلاثي للإعارة لمدة موسم لمنحهم فرصة المشاركة اساسيًا قبل العودة الموسم المقبل لقناعته بمستواهم وقدراتهم بدليل رفضه التام البيع النهائي لهم. وتلقي الثلاثي، عروضًا بالجملة من عدد من أندية الدوري أبرزهم البنك الأهلي ووادي دجلة وسموحة والاتحاد السكندري والجونة. ويعود الفريق الأحمر للتدريبات السبت بعد الراحة السلبية التي منحهم لهم الجهاز الفني لمدة 6 أيام . وتأهل الأهلي الي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الوداد البيضاوي بهدفين نظيفين ذهابًا في ملعب مركز محمد الخامس و3-1 إيابا بالقاهرة.

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