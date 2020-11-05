تأجيل مؤتمر تقديم مدرب بيراميدز الجديد

قرر نادي بيراميدز، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له مساء اليوم، الخميس، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة، إلى موعد يحدد لاحقا.

وجاء قرار تأجيل المؤتمر الصحفي نظرا لظروف الطيران العالمية وتأجيل الرحلة المقررة للمدير الفني الجديد وعدم إمكانية وصول المدير الفني إلى القاهرة اليوم لتقديمه للإعلام.

وقدم النادي الاعتذار لوسائل الإعلام على القرار الطارئ بتأجيل المؤتمر على أن يتم الكشف عن الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.

وكان نادي بيراميدز أعلن في وقت سابق عن إقامة المؤتمر في الثامنة من مساء اليوم، بقاعة النادي للكشف عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة وتقديمه إلى وسائل الإعلام المختلفة.