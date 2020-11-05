أخبار الرياضة.. أزمة تواجه الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال.. رسالة موسيماني للقلعة البيضاء.. وأمير مرتضى يثير الجدل

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة ستواجه الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

علق بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للنادي الأهلى، على تأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على فريق الرجاء المغربي.

رفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الدخول في مقارنة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي.

كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن جاستون سيرينو جناح الفريق الأول لكرة القدم بصن داونز قد أبلغ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي موافقته على الانتقال للقلعة الحمراء بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انتقدت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية الأداء الذي قدمه بدر بانون مدافع الرجاء أمام الزمالك، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من منافسة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلسي لمواجهة أفريقيا الوسطى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

سلط مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين الضوء على ذكرى وفاة حلمى زامورا رئيس نادي الزمالك السابق.

قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، إنه صدر حكما على البطل الأولمبي أحمد أبو غوش بالسجن 6 أشهر، كما تم طرده من الخدمة العسكرية على خلفية قضية جنائية.