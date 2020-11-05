الألومنيوم يضم فاروق خالد لاعب الداخلية لمدة 3 سنوات

نجح مسئولو الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم فى إتمام التعاقد مع اللاعب فاروق خالد صانع ألعاب الاتحاد والداخلية السابقين لمدة ٣ مواسم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود الانضمام لنادي الألومنيوم فى حضور كل من حسين عبداللطيف المدير الفنى، وصلاح صالح مدير عام الفريق، وسيد قاسم المدير الإدارى ومحمود مصطفي وكيل اللاعب.

وقد سبق لفاروق خالد اللعب لأندية المدينة المنورة والنصر للتعدين والإتحاد السكندرى والداخلية وانتقل لشبان قنا علي سبيل الإعارة الموسم الماضي.

وقد علم موقع "دوت الخليج " أن مجلس إدارة نادي الألومنيوم قد عقد صفقة تبادلية مع إدارة نادي الداخلية بإنتقال مصطفي ناصر صانع ألعاب الفريق لفريق الداخلية وضم فاروق خالد للألومنيوم مع دفع 100 ألف جنيه للألومنيوم .