المقاولون العرب يبحث التعاون مع شركة تسويق يونانية

استقبل المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب المشرف العام على الكرة بالنادي، اليوناني هاريس كوستاكيس مسئول إحدى شركات تسويق اللاعبين اليونانية لبحث التعاون المشترك بين ذئاب الجبل والشركة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة، الحديث عن خضوع عدد من لاعبي الناشئين المواهب بنادي المقاولون العرب للمعايشة في كبرى الأندية أوروبيا.

ويأتي ذلك بعد الطفرة الكبيرة التي حققها نادي المقاولون العرب، خلال السنوات الماضية في مجال إحتراف اللاعبين أوروبيا وبزوغ نجومية أكثر من لاعب عالميا والذي يأتي علي رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني قائد أرسنال الإنجليزي.

جدير بالذكر أن المهندس محمد عادل فتحي طالب قطاع الناشئين بقيادة محمد رضوان في أكثر من مناسبة بضرورة البحث والتنقيب عن العناصر الموهوبة وضمها للنادى على أمل أكتشاف محمد صلاح جديد.

ويعد قطاع ناشئ المقاولون واحد من أفضل القطاعات على مستوى الجمهورية وساهم بشكل كبير في اكتشاف مواهب مميزة للكرة المصرية.