دوري الأمم الأوروبية: رونالدو يعود الى تشكيلة البرتغال

عاد مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة منتخب البرتغال بعدما استدعاه المدرب فرناندو سانتوس للمباراتين ضد فرنسا وكرواتيا في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.



وكان رونالدو غاب عن المباراة الأخيرة للبرتغال في دوري الأمم الشهر الماضي ضد السويد (3-صفر) بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 13 أكتوبر.

وتعافى رونالدو منتصف الأسبوع الماضي وخاض مباراتين مع فريقه يوفنتوس، الأولى بديلاً في الدوري ضد سبيتسيا وسجل ثنائية (4-1)، والثانية كاملة ضد فرنتسفاروش المجري (4-1) الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يغيب قطب الدفاع المخضرم بيبي (37 عاماً) بسبب الإصابة.

وأعرب سانتوس عن استيائه لغياب بيبي الذي مدد عقده مؤخراً مع بورتو حتى عام 2023. وقال في مؤتمر صحافي "إنه قدوة للاعبين الصغار في التدريب والتصرفات (...). من المؤسف أنه ليس هنا لأنه في الأوقات العادية هو أساسي في التشكيلة".

ووجه سانتوس الدعوة للمرة الأولى إلى جناح وولفرهامبتون الإنكليزي بيدرو نيتو ومهاجم سبورتينغ براغا باولينيو.

وتلعب البرتغال، بطلة أوروبا ودوري الأمم، مع أندورا ودياً الأربعاء المقبل على ملعب "دو لوش" في لشبونة، ثم فرنسا في الملعب ذاته في 14 نوفمبر قبل رحلة إلى كرواتيا بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتتقاسم البرتغال وفرنسا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط لكل منهما.

وقال سانتوس "سيكون الهدف هو التأهل مرة أخرى إلى دور الأربعة لدوري الأمم والدفاع عن الكأس التي فزنا بها العام الماضي (...) ولكن أيضاً لمراقبة بعض اللاعبين الذين يتمتعون بجودة تمثيل هذا المنتخب".

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أنطونيو لوبيش (ليون الفرنسي) وروي باتريسيو (وولفرهامبتون الإنكليزي) وروي سيلفا (غرناطة الإسباني).

للدفاع: جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الانكليزي) ونيلسون سيميدو (وولفرهامبتون) وجوزيه فونتي (ليل) وروبن سيميدو (أولمبياكوس اليوناني) وروي ماريو (نابولي الإيطالي) ورافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) ودومينغوس دوارتي (غرناطة).

للوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي) وروبن نيفيش وجواو موتينيو (وولفرهامبتون) ووليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني) وبرونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي) وريناتو سانشيز (ليل) وسيرجيو أوليفيرا (بورتو).

للهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وديوغو جوتا (ليفربول الانكليزي) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس الايطالي) وفرانشيسكو ترينكاو (برشلونة الإسباني) وجواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني) وبيدرو نيتو (وولفرهامبتون) وباولينيو (سبورتينغ براغا).

المصدر: وكالات