نادي البنك الأهلي يوضح حقيقة مفاوضات ضم ريان وبهاء مجدي

كشف مسئولو نادي البنك الأهلي حقيقة مفاوضاتهم مع أحمد ياسر ريان وبهاء مجدى لاعبًا الأهلي والمصري لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتردّدت تقارير عن اقتراب انتقال الثنائي إلى البنك الأهلي خلال الصيف الحالي، في ظل تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأكد مسئولو البنك الأهلي أنه مازلت المفاوضات مستمرة ولم تصل للمراحل الأخيرة حتى الآن بين لاعبًا الأهلي والمصرى، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالممتاز.

ويواصل نادي البنك الأهلي خلال الفترة الحالية تدعيم الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري.