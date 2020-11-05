حسام البدري يزف بشرى لـ "كهربا" ويكشف سر استبعاد "فتحي"

كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا بيراميدز، وأنه لأسباب فنية بالنظر للمستقبل فى ظل الرغبة فى بناء جيل جيد لمنتخب مصر.

وأضاف حسام البدرى، في مؤتمر صحفى خاص بكشف استعدادات منتخب مصر لمواجهتى توجو، أن هناك احتمالا لانضمام كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر وهناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتى توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثانى بتوجو يوم 17.

ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي" .