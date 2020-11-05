الرياضة

عقب الفوز الأبيض.. ساسي يصل تونس للانتظام في معسكر نسور قرطاج

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وصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بلاده.

يأتي هذا للانتظام  في معسكر نسور قرطاج الذى يستعد لخوض مباراتى منتخب تنزانيا، يومى 13 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وكان اللاعب شارك في فوز الزمالك على الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بثلاثية مقابل هدف.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استقر على منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام من التدريبات، بعد التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الرجاء المغربى، بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وقرر الجهاز الفني  منح اللاعبين راحة لفترة أطول  استعدادا للمرحلة المقبلة، قبل بدء الاستعداد للنهائى الإفريقى ومباريات كأس مصر المقبلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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