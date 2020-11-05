عقب الفوز الأبيض.. ساسي يصل تونس للانتظام في معسكر نسور قرطاج

وصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بلاده.
يأتي هذا للانتظام في معسكر نسور قرطاج الذى يستعد لخوض مباراتى منتخب تنزانيا، يومى 13 و17 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
وكان اللاعب شارك في فوز الزمالك على الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بثلاثية مقابل هدف.
وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استقر على منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام من التدريبات، بعد التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الرجاء المغربى، بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.
وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لفترة أطول استعدادا للمرحلة المقبلة، قبل بدء الاستعداد للنهائى الإفريقى ومباريات كأس مصر المقبلة.
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