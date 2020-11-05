حسام البدري: مباراة القمة ستؤثر على لاعبي المنتخب إيجابيًا.. فيديو

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستؤثر إيجابيًا على لاعبي المنتخب، لأن المباراة يوم ٢٧، وليس لها علاقة بالمنتخب، في حالة أن المباراة يوم ٦ كان تأثيرها سيكون سلبيا لكن موعد المباراة مناسب جدًا.
وقال "البدري" إطمنا على طاهر محمد طاهر بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.
يذكر أن المنتخب الوطني بدأ معسكره المفتوح أمس الثلاثاء، بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي ١٤ و١٧ ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
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