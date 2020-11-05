الرياضة

حسام البدري: مباراة القمة ستؤثر على لاعبي المنتخب إيجابيًا.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستؤثر إيجابيًا على لاعبي المنتخب، لأن المباراة يوم ٢٧، وليس لها علاقة بالمنتخب، في حالة أن المباراة يوم ٦ كان تأثيرها سيكون سلبيا لكن موعد المباراة مناسب جدًا.

وقال "البدري"  إطمنا على طاهر محمد طاهر  بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

يذكر أن  المنتخب الوطني بدأ معسكره المفتوح أمس الثلاثاء، بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي ١٤ و١٧ ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام البدري: مباراة القمة ستؤثر على لاعبي المنتخب إيجابيًا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا