حسام البدري: مباراة القمة ستؤثر على لاعبي المنتخب إيجابيًا.. فيديو

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستؤثر إيجابيًا على لاعبي المنتخب، لأن المباراة يوم ٢٧، وليس لها علاقة بالمنتخب، في حالة أن المباراة يوم ٦ كان تأثيرها سيكون سلبيا لكن موعد المباراة مناسب جدًا.

وقال "البدري" إطمنا على طاهر محمد طاهر بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

يذكر أن المنتخب الوطني بدأ معسكره المفتوح أمس الثلاثاء، بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي ١٤ و١٧ ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.