محمد بركات: جهاز المنتخب يرفض الضغوط قبل مباراتي توجو

قال بركات عبر المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم الخميس: الجهاز الفنى للفراعنة يسعى إلى تحقيق النجاحات وبلوغ نهائيات أمم إفريقيا وسيكون السفر إلى توجو بطائرة خاصة لتجنب إرهاق اللاعبين. شدد على أن مران المنتخب سوف يكون يوم 9 نوفمبر المقبل مفتوحا أمام وسائل الإعلام على أن يتحدد موعد التدريبات سيكون فى السادسة والنصف يوميا.

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