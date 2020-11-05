ناصر النني يكشف لـ دوت الخليج سر تألق نجله في أرسنال

كشف ناصر النني والد الدولي المصري محمد النني سر تألق نجله مع أرسنال خلال الفترة الماضية.

ونال محمد النني إشادة الصحف الإنجليزية بعد توهجه مع أرسنال، خاصة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز الجانرز بهدف دون رد.

وقال والد النني في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": محمد قريب من ربنا، وكان يعلم أن لله سيكافئه، الجميع مندهش من تألق محمد في الفترة الحالية رغم الإنتقادات التي وجهت له.

وأضاف: قلت لـ محمد عند عودته إلى أرسنال في الصيف الماضي : " هتكسر الدنيا وستحمل شارة أرسنال" وبالفعل حدث ما قلته.

وتابع:" محمد لم يفكر يوما في الرد على هذه الانتقادات وكان يقول لا تحزن، لأنه كان واثقا من إثبات نفسه للجميع من خلال أدائه في الملعب".

وأشار: نجلي سعيد للغاية بردود الأفعال الإيجابية على مستواه، وبالطبع هذه سيدفعه لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.