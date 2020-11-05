عواد يهنئ زملاءه على التأهل ويعد الجمهور بالتتويج بدوري الأبطال

احتفل محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك بالفوز بتأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب امس على فريق الرجاء المغربي.

ونشر محمد عواد صورة له وعلق عليها قائلا "لكل زملائي.. (كنتم رجالًا على قدر المسئولية)فخور بكوني واحد من ضمن هذا الجيل القريب من تحقيق لقب سيخلد في جدران النادي ان شاء الله في السابع والعشرين من نوفمبر".

وتابغ عواد :" نعد جمهور الزمالك ببذل أقصى ما نستطيع في مباراة النهائي للفوز بلقب الأميرة السمراء واستعادة البطولة الى خزائن النادي من جديد تكليلا لجهود مجلس الأدارة وليكن هدية لجمهور الزمالك المخلص دائما وراء الفريق".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباراة الإياب.