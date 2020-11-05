أكد محمد الشامي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عدم علمه رسميًا للإنتقال إلى الإتحاد السكندري في صفقة تبادلية بشكل نهائي بداية من الموسم القادم.
وقال الشامي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: المفاوضات جارية بين مسؤولي الناديين منذ إسبوعين وكنت على علم، ولكنني كنت أتمنى الإستمرار مع النادي الإسماعيلي.
ووجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: كان نفسي أكمل ولكن إنتم مش عاوزني .. فشكرًا.
وأضاف: سعيد إنني سأعود للعب تحت قيادة العميد حسام حسن.
يذكر أن كانت هناك مفاوضات للحصول على خدمات الثنائي محمد الشامي وأحمد مدبولي لاعبي الاسماعيلي، مقابل الحصول على الثنائي محمود رزق ومحمود شعبان ثنائي الاتحاد السكندري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد الشامي آخر من يعلم بانتقاله للاتحاد.. ورسالته للإسماعيلي: كان نفسي أكمل | خاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.