محمد الشامي آخر من يعلم بانتقاله للاتحاد.. ورسالته للإسماعيلي: كان نفسي أكمل | خاص

أكد محمد الشامي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عدم علمه رسميًا للإنتقال إلى الإتحاد السكندري في صفقة تبادلية بشكل نهائي بداية من الموسم القادم.

وقال الشامي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: المفاوضات جارية بين مسؤولي الناديين منذ إسبوعين وكنت على علم، ولكنني كنت أتمنى الإستمرار مع النادي الإسماعيلي.

ووجه رسالة لإدارة الإسماعيلي: كان نفسي أكمل ولكن إنتم مش عاوزني .. فشكرًا.

وأضاف: سعيد إنني سأعود للعب تحت قيادة العميد حسام حسن.

يذكر أن كانت هناك مفاوضات للحصول على خدمات الثنائي محمد الشامي وأحمد مدبولي لاعبي الاسماعيلي، مقابل الحصول على الثنائي محمود رزق ومحمود شعبان ثنائي الاتحاد السكندري.