أيمن عبدالعزيز: لا بديل لـ مصطفى محمد.. وفرجاني عنصر مهم في الكرة المصرية

أكد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن تعديل طريقة لعب الزمالك أمام الرجاء المغربي، جعل الفارس الأبيض يظهر بعيدًا عن مستواه في الشوط الأول.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن حصد فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه الرجاء المغربي بنتيجة (3-1) مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي البطولة على ستاد القاهرة.

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر": "باتشكيو خاض اللقاء بطريقة 4/3/3 والفريق لم يظهر بالشكل المطلوب، بسبب عدم تعود اللاعبين على هذه الطريقة".

وأضاف "الأمور تحسنت بعد تقدم الرجاء المغربي بهدف وشعور لاعبي الزمالك بالخطر في أرض الملعب، لذلك تغير الشكل وتمكن الزمالك من تسجيل 3 أهداف".

وتابع أيمن "باعتباري كنت لاعبا في خط الوسط، أرى أن فرجاني ساسي يملك جودة فنية مختلفة، وهو عنصر مهم في الكرة المصرية".

وزاد "مصطفى محمد ليس له بديل في الكرة المصرية، وقدم أفضل مبارياته أمام الرجاء المغربي، وهو يشبه جمال عبد الحميد في تحركاته وضربات الرأس".

وختم مدرب الزمالك السابق "وصول القطبين للنهائي لا يحسب فقط للثنائي باتشكيو وموسيماني، لكن يحسب بنسبة 60% إلى اللاعبين وبصماتهم المؤثرة في ظل امتلاك كل فريق عناصر مميزة".