حسام البدري: مصطفى محمد قدراته عالية واستبعاد فتحي من المنتخب فني

ولفت حسام البدرى إلى أن قدرات مصطفى محمد مهاجم الزمالك عالية جدا ولكن هدف الجهاز الفني هو رفع قدراته، قائلا: "أعتقد أن تصريحاتى رفعت من مستواه بشكل كبير".

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