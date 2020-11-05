هاشتاج #الاهلي_جبار_ميعرفش_الهزار يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_جبار_ميعرفش_الهزار

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏انها تقترب والاهلي يقترب وجماهير ومسانده كما يجيب ودعم واخلاص زاي ما تحب وعجبي ‎#الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار" و "‏جمهوركم العظيم ينتظر منكم التتويج بالاميره الافريقيه التاسعه يا أبطال، طال الانتظا حان وقت الفرح، قاتلوا لإسعاد الملايين ورفع اسم الأهلى صانع الأمجاد والبطولات عاليًا ،خلفكم جيش يساندكم اينما كنتم

‎#الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار ".

وقال آخرون" ‏نهائي افريقي تاريخي اهلاوي ان شاءالله ‎#الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار " و" ‏ولا عمري ها حب غيرك انتا الاسطوره اللي علمت افريقيا كوره #الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار ".