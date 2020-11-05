محمد عواد يبحث عن ثغرة لاستمراره مع الزمالك برسالة حب للجماهير

وجه محمد عواد حارس مرمى الزمالك، رساله إلى زملائه بالفريق بعد نجاح الفارس الأبيض في تخطي عقبة الرجاء المغربي، وبلوغ الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك نجح في تحقيق الفوز على الرجاء بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليحجز مقعدًا في موقعة الفاينال.

وكتب عواد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لكل زملائي.. كنتم رجالًا على قدر المسئولية".

وأضاف: "فخور بكوني واحدًا من ضمن هذا الجيل القريب من تحقيق لقب سيُخلَد في جدران النادي إن شاء الله في السابع والعشرين من نوفمبر".

وأردف: "نعد جمهور الزمالك ببذل أقصى ما نستطيع في مباراة النهائي للفوز بلقب الأميرة السمراء واستعادة البطولة إلى خزائن النادي من جديد، تكليلا لجهود مجلس الإدارة، وليكن هدية لجمهور الزمالك المخلص دائمًا وراء الفريق".

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.