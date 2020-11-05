بركات: طائرة خاصة للمنتخب قبل مواجهة توجو.. وحجازي أول الوافدين المحترفين " فيديو"

شدد محمد بركات، مدير المنتخب المصرى لكرة القدم، أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري لم يلتفت لأي ضغوط خارجية، والتركيز علي النجاح هو هدفنا الفترة المقبلة.

وأكد محمد بركات، خلال المؤتمر الصحفى لجهاز المنتخب، الذي إنعقد منذ قليل، قبل إنطلاق مران المنتخب إستعدادًا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يوم ١٤ و١٥ من الشهر الجاري، أن الهدف هو تحقيق الفوز

وأضاف "بركات" أن ستكون هناك طائرة خاصة لنقل اللاعبين توجو تجنبًا لإرهاق اللاعبين.

وأضاف مدير المنتخب أن مران المنتخب يوم 9 نوفمبر الجاري، متاح لوسائل الإعلام الحضور ، قبل الاستعداد النهائي للمواجهة الهامة والمرتقبة.

واختتم محمد بركات تصريحاته، أن أحمد حجازي سيصل يوم ٩ نوفمبر وهو أول الوافدين من اللاعبين المحترفين، مضيفًا على تواصله الدائم مع اللاعبين لمعرفة موعد إنضمامهم للمعسكر للمشاركة يوم ١٠ نوفمبر في مران المنتخب