حسام البدري يوضح أسباب استبعاد أحمد فتحي من المنتخب.. فيديو

أوضح حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، أسباب استبعاد أحمد فتحي لاعب الأهلي من تجمع المنتخب الأول قبل مواجهة توجو ذهابًا وإيابًا يوم ١٤ و١٥ نوفمبر.
وقال "البدري" خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل انطلاق مران المنتخب منذ قليل علي ملعب بتروسبورت، إن سبب استبعاد أحمد فتحي، هي حسابتنا وكلها أسباب فنية.
وأضاف المدير الفني للمنتخب، أن أحمد فتحي لاعب كبير ومميز ولكن احتياجاتنا لها متطلبات أخرى في المباريات القادمة.
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