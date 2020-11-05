الزمالك يحلق لنهائي دوري الابطال

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محمد سياف - ابو ظبي - كانت النتيجة ثقيلة للغاية بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي الذي خسر 3-1 مساء الأربعاء أمام فرسان الزمالك الأبيض في ختام مباراة الإياب من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، لينضم بذلك الزمالك إلى منافسه الكبير الأهلي في نهائي مصري 100٪ و المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر.
ملخص مباراة الزمالك والرجاء
كان الرجاء أول المبادرين بالهجوم، وذلك منذ من الدقيقة الثامنة،. لكن محاولات كل من بن مالانجو وسفيان رهيني والورفلي تصدى لها الحارس جباسكي.
كان علينا الانتظار حتى الدقيقة 24 لنرى أول رد فعل حقيقي للفريق المضيف بمحاولة كانت من جانب بنشرقي. لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0.
وفي الشوط الثاني افتتح الرجاء النتيجة ضد الزمالك عن طريق هدف بن مالانجو، لاعب تي بي مازيمبي السابق لكن سرعان ما تم تعديل النتيجة عن طريق فرجاني ساسي، ليمنح الأفضلية للزمالك بعد أن كانت المباراة توحي بالتحول لصالح الرجاء المغربي .
وفي مطلع الدقيقة 85 ضاعف مصطفى محمد النتيجة بعد تمريرة عرضية من أحمد ليلحقها بهدف ثالث بعد ثلاث دقائق فقط ليقضي بذلك على آمال الرجاء في الرجوع, ليضرب بذلك موعدا في نهائي دوري الابطال، أما الغريم التقليدي الاهلي المصري ليكون نهائي مصري مصري ينتظر ان يكون في غاية التشويق.
يذكر أن باتشيكو، المدير الفني للقلعة البيضاء الذي وصل في سبتمبر الماضي قاد الزمالك للتأهل لنهائي دوري الأبطال.
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