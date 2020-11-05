الإسماعيلي ينفي الدخول في صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي أنه لا نية على الإطلاق لما نشر فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن موافقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لإبرام صفقات تبادلية مع الاتحاد السكندرى تقضى برحيل أحمد مدبولى ومحمد الشامى خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضاف:"مؤخرا لوحُظ إصرار البعض على نشر أخبار غير صحيحة ، للحد الذي وصل إلى إجراء صفقات لم تحدث مطلقا وما يُصاحبها من جدل واسع النطاق بين جموع وعشاق الجماهير دون مبرر".

واستكمل المتحدث الإعلامى:"المهندس إبراهيم عثمان شدد مرارا وتكرارا على عدم التفريط في أى لاعب من القوام الأساسى للفريق مع إجراء تعاقدات جديدة تليق باسم وجماهيرية النادى والتى سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة".

وأتبع :"لجنة التعاقدات بالتنسيق مع أعضاء الجهاز الفنى قطعت شوطا كبيرا مع بعض اللاعبين المميزين ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة ،وعقب نهاية تلك المفاوضات وانتهائها بنجاح سيتم الإعلان عنها عبر قنوات النادى الرسمية".

واختتم وحيد قائلا :"نتمنى من الجماهير عدم الانسياق وراء هذه الأخبار غير الدقيقة والتى تنعكس بشكل سلبى على لاعبى الفريق".