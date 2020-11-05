الإعلاميين يضم ثنائي الألومنيوم لمدة موسمين

حضر ثنائى الألومنيوم إلي مقر نادي الإعلاميين للتوقيع علي عقود إنضمامهم لصفوف الفريق لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر لتدعيم الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى.
وكان قد نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين، في إتمام التعاقد مع أحمد شعراوى مهاجم فريق البنك الأهلي ،و محمد ابراهيم مدافع فريق المنصورة.
وكان قد تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين مع ياسر الكنانى المدير الفنى السابق لفريق الألومنيوم لقيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد وتحقيق حلم الصعود للممتاز.
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