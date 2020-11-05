الرياضة

الإعلاميين يضم ثنائي الألومنيوم لمدة موسمين

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نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين في إتمام التعاقد مع ثنائي نادي الألومنيوم الرياضي أغاثون ميلاد وإبراهيم ماجد، استعدادا للقسم الثانى بمجموعة الصعيد. 

حضر ثنائى الألومنيوم إلي مقر نادي الإعلاميين للتوقيع علي عقود إنضمامهم لصفوف الفريق لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر لتدعيم الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى. 

وكان قد نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين، في إتمام التعاقد مع أحمد شعراوى مهاجم فريق البنك الأهلي ،و محمد ابراهيم مدافع فريق المنصورة. 

وكان قد تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين مع ياسر الكنانى المدير الفنى السابق لفريق الألومنيوم لقيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد وتحقيق حلم الصعود للممتاز.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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