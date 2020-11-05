الدوري الأوروبي.. روما يهزم كلوج بخماسية.. ونابولي يقلب الطاولة على رييكا

حقق فريق روما فوزا كبيرا على حساب نظيره كلوج، بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، على ملعب "الأوليمبيكو".
وسجل فريق روما هدف التقدم عن طريق هنريك مخيتريان في الدقيقة 2، ثم أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق روجير إيبانيز دا سيلفا في الدقيقة 23.
وفي الدقيقة 34 سجل بورخا مايورال الهدف الثالث، ثم عاد نفس اللاعب وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 83، بينما سجل بيدرو رودريجيز هدف خامس في الدقيقة 89 .
ورفع روما رصيده بعد هذا الانتصار إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد كلوج عند 4 نقاط في المركز الثاني، ثم يأتي يونج بويز وسيسكا صوفيا برصيد نقطة لكل منهما مؤقتًا.
كما قلب نابولي الطاولة على رييكا الكرواتي، عندما فاز عليه بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، على ملعب "ستادييوم رييكا".
وتمكن رييكا من هز الشباك في الدقيقة 13 عبر روبرت موريتش، ولكن الفريق الإيطالي نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق دييجو ديم في الدقيقة 43، ثم هدف الفوز عبر فيليب براوت هدف في مرمى فريقه في الدقيقة 62.
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