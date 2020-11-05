عائلة كُروية تضمن الفرحة يوم نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليها

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد حسم الزمالك الصعود بجوار النادي الأهلي والوصول سوياََ لأول مرة في التاريخ لنهائي البطولة الأهم في إفريقيا.

وتهيمن الأفكار الإيجابية على جماهير كل فريق، الأهلي مكتمل الصفوف فيأمل جمهوره تحقيق اللقب التاسع واستكمال النجوم التسع، والزمالك على الجانب الآخر يحمي صفوفه النظام القوي والفن والهندسة مما وضع في قلوب جماهيره الطمأنينة والطموح في الفوز وحسم اللقب للمرة السادسة.

ولكن ينقسم الجماهير كالعادة في أي لقاء يجمع قطبي الكرة المصرية الى شقين، وهذا ما نلاحظه دائماََ، ولكن هذا اللقاء مختلف فان منزل "آل جمعة"، لن يخرج منه الفرحة رغم الانقسام الذي بداخله.

منزل ال جمعة هو الذي يجمع بين الشقيقين صالح جمعة لاعب النادي الأهلي وعبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.

فان هذا المنزل الوحيد بين منازل لاعبي الفريقين الذي تأكد عدم خروج الفرحة من داخله، سواء حقق الأهلي نجمته التاسعة ام الزمالك نجمته السادسة.

ومن المقرر أن يتواجد عبدالله وصالح جمعة على مقاعد بدلاء الأهلي والزمالك في لقاء السابع والعشرين من نوفمبر الجاري في نهائي دوري ابطال افريقيا.