أعلن ستيفانو بيولى المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منافسه ليل الفرنسي، بعد قليل على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج" .
وجاء التشكيل الأساسي كالآتي :
حراسة المرمى: دوناروما
الدفاع: ثيو هيرنانديز – كايير – رومانيولي – دالوت
الوسط: تونالي – كيسي – كاستيخو – إبراهيم دياز – كرونيتش
الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش
ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لمواصلة انتصاراته في الدوري الأوروبي أمام ليل في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو تخطي دور المجموعات.
ولم يتعرض ميلان لأي خسارة خلال آخر 24 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، حيث فاز في 18 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات.
في المقابل يطمح ليل الفرنسي في انتزاع الثلاث نقاط من الروسونيري، وخطف صدارة المجموعة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام ليل الفرنسي في الدورى الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.