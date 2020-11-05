إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام ليل الفرنسي في الدورى الأوروبي

أعلن ستيفانو بيولى المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منافسه ليل الفرنسي، بعد قليل على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج" .

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي :

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: ثيو هيرنانديز – كايير – رومانيولي – دالوت

الوسط: تونالي – كيسي – كاستيخو – إبراهيم دياز – كرونيتش

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لمواصلة انتصاراته في الدوري الأوروبي أمام ليل في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو تخطي دور المجموعات.

ولم يتعرض ميلان لأي خسارة خلال آخر 24 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، حيث فاز في 18 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات.

في المقابل يطمح ليل الفرنسي في انتزاع الثلاث نقاط من الروسونيري، وخطف صدارة المجموعة .