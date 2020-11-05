وزير الرياضة يستقبل المدير التنفيذي للوزارة عقب تعافيه من كورونا

استقبل مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا ، واطمأن الوزير على تعافي الشيخ بشكل نهائي وإجرائه لكافة التحاليل والمسحات التي أثبتت شفاءه تمامًا من الإصابة .
وبدأ الشيخ اليوم الخميس ممارسة عمله ومتابعة كافة الملفات والمهام الخاصة بمختلف المشروعات والأنشطة بالوزارة والمكلف بها من وزير الشباب والرياضة، وذلك عقب تغيبه خلال الفترة الماضية ومكوثه بالحجر المنزلى قرابة شهر كامل بعد إصابته بكورونا.
وشهد اليوم عقد جلسة مطولة للوزير حضرها أحمد الشيخ والمستشار القانوني محمد دياب والمستشار القانوني طارق أبو زيد وتمت مناقشة العديد من الموضوعات.
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