نهائي الأهلي والزمالك بـ برج العرب.. خطاب بإغلاق استاد القاهرة شهرًا

تلقت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خطابا رسميا من قبل مسئولي استاد القاهرة الدولي تضمن إغلاق الاستاد لمدة شهر.
وشمل الخطاب إغلاق استاد القاهرة عقب الإنتهاء من إستضافة مباراة منتخب مصر الوطني أمام توجو خلال يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الأولمبي مع البرازيل يوم 17 من الشهر الجاري على أن يتم غلق الاستاد فى اليوم التالي الموافق 18 نوفمبر الجارى ويستمر حتى يوم 18 ديسمبر القادم.
كما تضمن الخطاب الرسمي إغلاق استاد القاهرة بسبب زراعة البذور الشتوية وصيانة الملعب الأمر الذى يحتاج لمدة 30 يوما ولا يمكن معه إستضافة مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري.
ويواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.
ويواجه لقاء القمة بين الأهلي والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا الأول من نوعه بين فريقين من بلد واحد، بعض الصعوبات على مستوى حالة الطقس يوم 27 نوفمبر الجاري.
ووفقا للائحة تنص على أن يحصل بطل دوري أبطال إفريقيا فى النسخة الحالية على 2.5 مليون دولار فيما يحصد الوصيف على 1.25 مليون دولار.
فيما نصت اللائحة على حصول اتحاد الكرة بعد تواجد فريقين من مصر فى نهائى دورى ابطال إفريقيا على نسبة 5% من المبلغ المقرر أن يحصل عليه أي فريق الأمر الذى تحصل معه الجبلاية على نسبة 10% ويصل إلى 375 ألف دولار.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختار مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، رجلا لمباراة الأبيض والرجاء المغربي، التي أقيمت أمس، الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وكتب الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء تذهب إلى مصطفى محمد".
وتمكن مصطفى محمد من قيادة الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الرجاء 3 - 1، حيث سجل المهاجم الصاعد هدفي الفارس الأبيض الثاني والثالث.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختار مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، رجلا لمباراة الأبيض والرجاء المغربي، التي أقيمت أمس، الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وكتب الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء تذهب إلى مصطفى محمد".
وتمكن مصطفى محمد من قيادة الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الرجاء 3 - 1، حيث سجل المهاجم الصاعد هدفي الفارس الأبيض الثاني والثالث.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهائي الأهلي والزمالك بـ برج العرب.. خطاب بإغلاق استاد القاهرة شهرًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.