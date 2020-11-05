نهائي الأهلي والزمالك بـ برج العرب.. خطاب بإغلاق استاد القاهرة شهرًا

تلقت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خطابا رسميا من قبل مسئولي استاد القاهرة الدولي تضمن إغلاق الاستاد لمدة شهر.

وشمل الخطاب إغلاق استاد القاهرة عقب الإنتهاء من إستضافة مباراة منتخب مصر الوطني أمام توجو خلال يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية و المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الأولمبي مع البرازيل يوم 17 من الشهر الجاري على أن يتم غلق الاستاد فى اليوم التالي الموافق 18 نوفمبر الجارى ويستمر حتى يوم 18 ديسمبر القادم.

كما تضمن الخطاب الرسمي إغلاق استاد القاهرة بسبب زراعة البذور الشتوية وصيانة الملعب الأمر الذى يحتاج لمدة 30 يوما ولا يمكن معه إستضافة مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري.