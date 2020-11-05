محمد صديق مديرا فنيا لديروط بالقسم الثاني.. تعرف على الجهاز

أعلن مجلس إدارة نادى ديروط الرياضى تعيين جهاز فني جديد لقيادة الفريق بالموسم الجديد، وذلك بعد رحيل أحمد الكأس المدير الفني للفريق والذي تقدم باعتذاره عن استكمال المشوار مع الفريق بدورى القسم الثانى .

وجاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى لنادي ديروط كالتالي :

أحمد على سليمان مشرفا عاما على الكرة، محمود رمزى أبوزيد مدير الكرة ، محمد صديق مديرا فنيا، حربي توفيق مدربا عاما ، محمد ابوبكر مدربا مساعدا، أحمد عبد النظير مدرب حراس مرمى ، خالد أنور أخصائي إصابات ملاعب، أحمد ياسر عبدالعليم علاج طبيعى ، مراد احمد مراد مدلكا، طه كمال مديرا اداريا.

واستفاد ديروط من قرار اتحاد كرة القدم بإلغاء الهبوط الموسم الحالي بدوري القسم الثاني، حيث كان سيهبط برفقة طهطا وسوهاج والإعلاميين والفيوم في حين صعد فريق البنك الأهلي ممثلا عن الصعيد بالدورى الممتاز .

جدير بالذكر أن فريق ديروط أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد برصيد 15 نقطة .