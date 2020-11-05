ارسنال يتعادل مع مولده النرويجي في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الايجابي بين فريق أرسنال ومنافسه مولده النرويجي، بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج".

تقدم الفريق النرويجي في الدقيقة 25 عن طريق تسديدة قوية من مارتن إيلنجسين سكنت الزاوية اليمنى لحارس مرمى آرسنال، وتعادل ارسنال بأقدام اللاعب كريستوفر هاوجين بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول.

وتواجد المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء فريق أرسنال.

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: نيلز – موستافي – ديفيد لويز – كولاسيناك

الوسط: تشاكا – سيبايوس – ويلوك – ويليان – نيكولاس بيبي

الهجوم: نيكتياه

ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة الثانية، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

في المقابل يطمح مولده النرويجي في مواصلة نتائجه المميزة بمسابقة الدوري الأوروبي، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النني ورفاقه.

ولم يسبق وأن ألتقى أرسنال مع مولده النرويجي في أي مباراة سابقة، إلا أن التاريخ يعطى أفضلية كاسحة للجانرز في مباراة اليوم، بحكم خبرته الطويلة في المسابقات الأوروبية.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن مولده صاحب المركز الثاني، بينما يحل رابيد فيينا النمساوي ثالثا بدون رصيد ودوندالك الإيرلندي رابعا بدون نقاط أيضا.