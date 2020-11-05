الأهلي يهزم الجزيرة بدوري عمومي سيدات اليد

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، على نظيره الجزيرة، بنتيجة 35 - 15، في الجولة الثامنة من بطولة دوري العمومي للموسم الجاري 2020 - 2021.

أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة المركز الأولمبي بالمعادي. وقدم الفريق الأحمر عرضًا قويًّا، ونجح في تحقيق الفوز بفارق كبير، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "المارد الأحمر" للنقطة رقم 24 يتصدر بهم جدول الترتيب العام، بعد الفوز في كل لقاءاته الماضية على حساب كل من "منوف الرياضي - حلوان العام - شامبيون الرحاب - هليوليدو - 6 أكتوبر - الطيران - الزمالك".