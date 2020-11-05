الأهلي يهزم الجزيرة بدوري عمومي سيدات اليد

أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة المركز الأولمبي بالمعادي. وقدم الفريق الأحمر عرضًا قويًّا، ونجح في تحقيق الفوز بفارق كبير، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "المارد الأحمر" للنقطة رقم 24 يتصدر بهم جدول الترتيب العام، بعد الفوز في كل لقاءاته الماضية على حساب كل من "منوف الرياضي - حلوان العام - شامبيون الرحاب - هليوليدو - 6 أكتوبر - الطيران - الزمالك".
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