الدوري الأوروبي .. ميلان يسقط بثلاثية أمام ليل على أرضه ويفرط في الصدارة

تعرض فريق ميلان لخسارة ثقيلة على يد ضيفه ليل الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 22 من اللقاء من ركلة جزاء سجلها بنجاح التركي يوسف يازيجي، وعلى هذا الهدف إنتهى الشوط الأول.
وأضاف يازيجي الهدف الثاني من تسديدة جميلة في الدقيقة 55، وأكمل اللاعب نفسه الثلاثية في الدقيقة الـ 58.
ورفع ليل رصيده إلى 7 نقاط ويعتلي صدارة المجموعة الثامنة، وتجمد رصيد ميلان عند 6 نقاط، وأصبح الثاني في الترتيب.
واكتسح نادي ليستر سيتي الإنجليزي ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على لملعب كينج باور في إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من الدوري الأوروبي.
وفي المجموعة نفسها، تلقى زوريا لوهانسك الأوكراني هزيمة أيضًا برباعية من ضيفه آيك أثينا اليوناني، إذ افتتح الأخير التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق موامير تانكوفيك، قبل أن يضيف بيتريوس ماندالوس في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 0-2.
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