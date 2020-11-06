فى 365 يوما.. أناكوندا الزمالك هداف أمم إفريقيا ودورى الأبطال .. فيديو

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، الملقب بـ الأناكوندا رجلا لمباراة الأبيض والرجاء المغربي، التي أقيمت أمس الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

و يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا. ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.