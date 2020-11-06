أرسنال يضرب مولده النرويجي برباعية في الدوري الأوروبي

حقق فريق أرسنال الفوز على منافسه مولده النرويجي، بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج".

تقدم الفريق النرويجي في الدقيقة 25 عن طريق تسديدة قوية من مارتن إيلنجسين سكنت الزاوية اليمنى لحارس مرمى آرسنال، وتعادل ارسنال بأقدام اللاعب كريستوفر هاوجين بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني فاجأ ارسنال منافسه بسيل من الهجمات ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق شريف سينيان لاعب مولده "هدف في مرماه" في الدقيقة 62 ونيكولاس بيبي في الدقيقة 70 و جوزيف ويلوك في الدقيقة 88 .

وتواجد المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء فريق أرسنال حتي الدقيقة 80 ودخل المباراة بديلا لـ سيبايوس .

وجاء التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: نيلز – موستافي – ديفيد لويز – كولاسيناك

الوسط: تشاكا – سيبايوس – ويلوك – ويليان – نيكولاس بيبي

الهجوم: نيكتياه

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ومولده في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يحل رابيد فيينا النمساوي ثالثا بدون رصيد ودوندالك الإيرلندي رابعا بدون نقاط أيضا.