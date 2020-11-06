وأكد عمر أنه اجري اليوم عملية غضروف الركبة ، بأحد المستشفيات ، وأنه بخير وبصحة جيدة.. مشيرا الى أن الاصابة جاءت بعد شعوره بآلام بالركبة ، عقب خوضه مباراة ودية مع فريق ٢٠٠١ ، وعقب ذلك قام بإجراء فحوصات طبية ، وتبين اصابته بقطع جزئي بالركبة.
وواصل عمر بأنه يشكر مجلس ادارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور رئيس النادي علي الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أن اسماعيل يوسف عضو المجلس والقائم بأعمال امين الصندوق والمشرف العام على قطاعات الكرة ، وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس، وغانم سلطان رئيس قطاعات الكرة ، وامير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول، كانوا علي تواصل دائم معه ، ومع والده أسامة عبدالكريم مدرب حراس المنتخب الاوليمبي ، وذلك للاطمئنان علي حالته وتوفير كافة السبل له والدعم.
واختتم عمر أسامة تصريحاته بأنه سيغادر المستشفي غدا ، على ان يخضع لفحوصات خلال اسبوع ومن ثم يبدأ البرنامج التأهيلي الموضوع له للعودة للملاعب قريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حارس الزمالك 2002 يجري جراحة غضروف الركبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.