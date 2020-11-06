طائرة المنيا تستعد للدوري الممتاز بـ11 صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق

يواصل فريق نادي المنيا للكرة الطائرة بقيادة المدير الفني إبراهيم عبد الحكم، تدريباته بقوة استعدادًا لبداية الدوري الممتاز، والذي يشارك به الفريق للعام الثالث على التوالي، اذ يخوض اللاعبون 5 مرانات أسبوعيًا تجمع بين الجانبي المهاري والبدني.

وأعلن إبراهيم عبد الحكم المدير الفني للكرة الطائرة بنادي المنيا عن أسماء لاعبيه للموسم الرياضي الجديد، الذين تم تجديد التعاقد معهم وهم: حسن الشندويلي لاعب مركز 2، ومجدي مجلي لاعب مركز 3، وراضي علي لاعب مركز 3، واللاعب محمد سليمان كمارا، إلى جانب استمرار تعاقد اللاعبان عادل جلال و ابراهيم نصير ليبروا للموسم الجديد.

كما أوضح "عبدالحكم"أن النادي نجح في عقد عدد من الصفقات الجديدة التى أبرمت مع 3 لاعبين قادمين من فريق بني سويف وهم: "محمد اسامة مركز 4، وسليمان سنجاري صانع الالعاب، و أحمد حماد مركز 3"، ولاعب قادما من نادي دمنهور "محمد عاطف رقم 4"، ومن نادي الفيوم "اسلام صابر مركز 4"، ولاعب نادي النصر "محمود فرغلي صانع الالعاب"، و"اللاعب الحر حسن أحمد حسن مركز 3"، وكل من "أحمد علي مركز 3"، و"وائل محسب صانع الالعاب"، و"أحمد مختار لاعب مركز 2"، و"محمد عدوي لاعب مركز 4"

من جانب آخر استقبل المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، الجهاز الفني وعددا من لاعبي فريق كرة الطائرة لتشجيعهم على تقديم موسم رياضي قوي يليق بنادي المنيا وجمهوره الكبير، وتحقيق مراكز متقدمة. يضم تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة الطائرة في الموسم الجديد كل من: إبراهيم عبد الحكم كمديرًا فنيًا، وخالد أبو الوفا المدرب العام، واسماعيل رجب المدرب المساعد، د. أحمد السويفي أخصائي تأهيل إصابات، د. حسين الشيمي أخصائي لياقة بدنية، وأحمد هتلر المديرالإداري، تحت إشراف ا. مصطفى فتحي عضو مجلس الإدارة.