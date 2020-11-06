وكيل جيرالدو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

وقال وكيل اللاعب في تصريحات تليزيونية عبر أون سبورت: " جيرالدو لا يفكر في رحيل عن النادي الأهلي حاليًا وكل تركيزه على مباراة نادي الزمالك بنهائي دوري ابطال إفريقيا".
وتابع : " لا يوجد عروض رسمية إلا بعد النهائي، ولا توجد بيني وبين النادي الأهلي أي مفاوضات حول رحيله خلال الفترة الحالية فهو لاعب محترف والنادي كذلك".
واختتم: "الأهلي ملتزم مع اللاعب في كل شىء، وجيرالدو مرتاح في الفريق وهو يتمنى الحصول على فرص للمشاركة أكثر مع موسيماني، وهناك تواصل جيد بينه وبين اللاعب".
يذكر أن النادي الأهلي سيلتقي غريمه التقليدي الزمالك ، يوم 27 من الشهر الجاري ، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعدما تغلب الثنائي على فريقي الوداد والرجاء على الترتيب.
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