راموس منفعلا على أشرف حكيمي: لا تصرخ مثل الفئران

رصدت عدسات الكاميرات انفعال سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني على أشرف حكيمي زميله السابق ولاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال المباراة التي جمعت بينهما بدوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة موفستار الإسبانية إن راموس انفعل على زميله السابق أشرف حكيمي ووجه له بعض الكلمات الغاضبة في إحدى الكرات المشتركة بينهما .

وتابعت الشبكة أن قدم حكيمي تعرقلت بقدم راموس على حدود منطقة الجزاء، والمغربي سقط مُطالبًا بركلة جزاء، مما أغضب الأخير والذي كان يرى أنه لم يتدخل بقوة على حكيمي حتى يتألم بهذا الشكل.

واختتمت : " راموس قال لـ حكيمي لفظ خارج ، ثم قال له انهض ولاتصرخ مثل الفئران".

يُذكر أن ريال مدريد فاز على إنتر ميلان بنتيجة 3-2، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.