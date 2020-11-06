حسين عبد اللطيف: أتمنى أن يحسم الزمالك النهائي الإفريقي.. وخسارته لن تكون نهاية الكون.. فيديو

قال حسين عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، المدير الفني لنادي الألومنيوم، إنه يتمنى أن يحسم نادي الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه الأهلي في النهائي يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة دوت الخليج، أنه في حال خسارة الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا فلن تكون نهاية الكون.

وأوضح أن نادي الزمالك أمام الرجاء في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي فاز فيها بنتيجة 3-1 لم يكن الأفضل في الشوط الأول من المباراة، وفي النهاية انتهت المباراة لصالح الفريق الأبيض

وقال نجم نادي الزمالك، إن بطولة دوري أبطال إفريقيا في النهاية أصبحت بطولة مصرية وهو أمر مفرح للغاية، موضحا أن المباراة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا هي مباراة فنية بين أكبر ناديين في إفريقيا.