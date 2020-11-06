كشف الإعلامي إسلام صادق، رفض أحمد فتحي، المنضم حديثًا لصفوف نادي بيراميدز، رفضه فكرة الإعتزال الدولي بعد عدم ضمه إلى المنتخب الوطني خلال معسكر مباراتي توجو.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي يرفض الاعتزال الدولي بعد عدم ضم حسام البدري له فى المنتخب الوطني، على الرغم من تصريحات السابقة لمدرب الفراعنة بأنه يريد الاستعانة باللاعبين أصحاب الخبرات".
وأضاف: "هناك تناقض فى اختيارات المنتخب حسام البدري أكد مؤخرًا أنه يريد النزول بأعمار اللاعبين، على الرغم من وجود عبد الله السعيد فى قائمة المنتخب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسلام صادق: أحمد فتحي يرفض اعتزال المباريات الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.