سموحة يعلن ضم عبد الكبير الوادي لاعب وادي دجلة

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ضم المهاجم المغربي الدولي عبدالكبير الوادي من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة اعتبارا من الموسم. وأشار فرج عامر، عبر تدوينة له، إلى أن ضمه للمهاجم المغربي صاحب الـ 27 عامًا جاء في صفقة انتقال حر. وكان وادي دجلة قد تعاقد مع المغربى عبد الكبير الوادي قادمًا من اتحاد طنجة لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019. ودوّن كذلك فرج عامر، عبر حسابه بموقع فيسبوك، أيضًا:"محمد أشرف حارس مرمي المنتخب الأوليمبي ونادي المقاولين العرب الآن في نادي سموحة".

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