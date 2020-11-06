إسلام صادق بعد وصول القطبين لنهائي إفريقيا: البطل في النهاية هيكون "مصر"

أكد الإعلامي إسلام صادق، ضرورة التحلي بالروح الرياضية خلال الفترة المقبلة بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة فى نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مش مهم مين يكسب بطولة دوري أبطال أفريقيا لأن البطل فى النهاية هيكون مصر وهذا أهم شييء أن تخرج المباراة بشكل يليق للجميع لأن هذا اللقاء سيكون محط أنظار العالم نظرا لأهمية المباراة". وأضاف: "يجب على مسؤولي الفريقين ضرورة التأكيد على اللاعبين خلال الفترة المقبلة بالتحلي بالروح الرياضية فيما بينهم وعدم افتعال أى أزمات خلال المباراة". جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء الأربعاء الماضي بنتيجة 4-1 فى مجموع المباراتين عقب الفوز فى المغرب 1-0 ، وفى القاهرة 3-1 فى القاهرة .

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