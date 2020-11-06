ماهر همام: عودة الدوري ساهمت فى وصول القطبين نهائي أفريقيا

أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، أن الزمالك قدم مباراة ممتاز أمام الرجاء المغربي على الرغم من سوء المستوي خلال الشوط الأول.
وقال همام فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "نادي الزمالك تفوق على الرجاء فى جميع الخطوط وباتشيكو تفوق فنيًا على الفريق المغربي، واللياقة البدنية أظهرت الفارق بين الفريقين".
وأضاف: "أشكر قيادات الدولة على الإصرار لعودة النشاط الرياضي بعد فترة كورونا لأن عودة الدوري الممتاز ساهم فى وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".
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